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POL-PDKL: Unfall auf der Mannheimer Straße: Fahrzeug überschlägt sich

POL-PDKL: Unfall auf der Mannheimer Straße: Fahrzeug überschlägt sich
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Kaiserslautern (ots)

Ein Verkehrsunfall sorgte am Sonntagmittag auf der Mannheimer Straße stadtauswärts, kurz hinter der Kreuzung Donnersbergstraße, für einige Verkehrsbehinderungen. Zeitweise war die Fahrbahn vollgesperrt. Eine 21-Jährige war mit ihrem Opel Corsa von der Straße abgekommen, mutmaßlich weil sie abgelenkt war. Sie stieß mit drei geparkten Autos zusammen. Ihr eigener Pkw überschlug sich. Die Frau erlitt dabei schwere, glücklicherweise aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An allen vier Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf mindestens 42.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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