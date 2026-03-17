Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt, Waldsee (ots)

Am Montag, dem 16.03.2026, wurden durch die Beamten der Polizei Schifferstadt sowie durch Beamten der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn im Zeitraum von 9 bis 14 Uhr Kontrollstellen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsmessungen eingerichtet. In Waldsee konnten im Bereich der Ortsumgehung Ludwigshafener Straße vierzehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 80 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. In Mutterstadt konnten auf der L 530 bei erlaubten 70 km/h dreizehn Verstöße festgestellt werden. Der Spitzenreitere fuhr hier 111 km/h. Vier Fahrer nutzten ihr Handy am Steuer. Insgesamt wurden 31 Ordnungswidrigkeiten geahndet sowie ein technischer Mangel festgestellt.

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