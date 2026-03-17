PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt, Waldsee (ots)

Am Montag, dem 16.03.2026, wurden durch die Beamten der Polizei Schifferstadt sowie durch Beamten der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn im Zeitraum von 9 bis 14 Uhr Kontrollstellen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsmessungen eingerichtet. In Waldsee konnten im Bereich der Ortsumgehung Ludwigshafener Straße vierzehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 80 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. In Mutterstadt konnten auf der L 530 bei erlaubten 70 km/h dreizehn Verstöße festgestellt werden. Der Spitzenreitere fuhr hier 111 km/h. Vier Fahrer nutzten ihr Handy am Steuer. Insgesamt wurden 31 Ordnungswidrigkeiten geahndet sowie ein technischer Mangel festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 16:10

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Wild

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Montagmorgen des 16.03.2026 ereignete sich gegen 7 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 528. Eine 30-jährige Autofahrerin kollidierte mit einem Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zwecks medizinischer Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:41

    POL-PDLU: Otterstadt - Einbruch in Jugendhaus

    Speyer (ots) - Am Montagnachmittag entdeckte eine Mitarbeiterin des Jugendhauses in der Speyerer Straße in Otterstadt Aufbruchspuren an einer Tür des Gebäudes. Bislang unbekannte Täterschaft gelangten offenbar, zu einem unbekannten Zeitpunkt während des Wochenendes, durch Aufhebeln der Tür ins Gebäude und entwendeten aus dem Gemeinschaftsraum eine Spielekonsole. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:40

    POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Jogger aus Römerberg auf dem Closweg zwischen Berghausen und Speyer. Im Bereich der Kleingartenanlage Kugelfang wurde er durch einen vorbeifahrenden, violettfarbenen Pkw touchiert und kam zu Fall. Dabei zog er sich diverse Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw sei ausgestiegen und habe mit dem 64-jährigen kurz gesprochen. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren