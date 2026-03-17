PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Einbruch in Jugendhaus

Speyer (ots)

Am Montagnachmittag entdeckte eine Mitarbeiterin des Jugendhauses in der Speyerer Straße in Otterstadt Aufbruchspuren an einer Tür des Gebäudes. Bislang unbekannte Täterschaft gelangten offenbar, zu einem unbekannten Zeitpunkt während des Wochenendes, durch Aufhebeln der Tür ins Gebäude und entwendeten aus dem Gemeinschaftsraum eine Spielekonsole. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder die Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 10:40

    POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Jogger aus Römerberg auf dem Closweg zwischen Berghausen und Speyer. Im Bereich der Kleingartenanlage Kugelfang wurde er durch einen vorbeifahrenden, violettfarbenen Pkw touchiert und kam zu Fall. Dabei zog er sich diverse Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw sei ausgestiegen und habe mit dem 64-jährigen kurz gesprochen. Anschließend ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:38

    POL-PDLU: Speyer - PKW unter Drogeneinfluss geführt

    Speyer (ots) - Am Montagnachmittag wurde der 24-jährige Pkw-Fahrer aus Mannheim in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ein ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:37

    POL-PDLU: Dudenhofen - Rollerfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis

    Speyer (ots) - Am Montagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der L537, zwischen Dudenhofen und Harthausen, ein entgegenkommendes Kleinkraftrad auf. Als die Polizeibeamten ihr Fahrzeug wendeten, versuchte der Fahrer des Kleinkraftrades über einen angrenzenden Wirtschaftsweg zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung gab der Fahrer jedoch selbstständig auf. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren