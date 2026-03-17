Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Einbruch in Jugendhaus

Speyer (ots)

Am Montagnachmittag entdeckte eine Mitarbeiterin des Jugendhauses in der Speyerer Straße in Otterstadt Aufbruchspuren an einer Tür des Gebäudes. Bislang unbekannte Täterschaft gelangten offenbar, zu einem unbekannten Zeitpunkt während des Wochenendes, durch Aufhebeln der Tür ins Gebäude und entwendeten aus dem Gemeinschaftsraum eine Spielekonsole. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder die Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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