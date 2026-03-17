POL-PDLU: Speyer - PKW unter Drogeneinfluss geführt

Speyer (ots) - Am 16.03.2026, gegen 09:00 Uhr kam es in der Straße "Erster Richtweg" in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Der 49-jährige Radfahrer missachtete die Vorfahrt der Pkw-Fahrerin und wurde durch die Kollision auf die Motorhaube geworfen. Dabei verletzte sich der 49-jährige leicht. Am PKW entstand Sachschaden vierstelliger Höhe. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

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