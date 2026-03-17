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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Rollerfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Speyer (ots)

Am Montagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der L537, zwischen Dudenhofen und Harthausen, ein entgegenkommendes Kleinkraftrad auf. Als die Polizeibeamten ihr Fahrzeug wendeten, versuchte der Fahrer des Kleinkraftrades über einen angrenzenden Wirtschaftsweg zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung gab der Fahrer jedoch selbstständig auf. Der 15-jährige Fahrer räumte ein, Veränderungen vorgenommen zu haben, sodass das Kleinkraftrad knapp 60 km/h laufe. Eine dafür erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Jugendliche nicht vorweisen. Das Kleinkraftrad wurde an den Vater übergeben und ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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