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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Jogger aus Römerberg auf dem Closweg zwischen Berghausen und Speyer. Im Bereich der Kleingartenanlage Kugelfang wurde er durch einen vorbeifahrenden, violettfarbenen Pkw touchiert und kam zu Fall. Dabei zog er sich diverse Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw sei ausgestiegen und habe mit dem 64-jährigen kurz gesprochen. Anschließend stieg er wieder in den Pkw-Fahrer ein und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, dem violetten Pkw oder dem unbekannten Fahrer machen können, bzw. der unbekannte Fahrer des Pkw selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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