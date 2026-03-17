POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Wild

Speyer (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Jogger aus Römerberg auf dem Closweg zwischen Berghausen und Speyer. Im Bereich der Kleingartenanlage Kugelfang wurde er durch einen vorbeifahrenden, violettfarbenen Pkw touchiert und kam zu Fall. Dabei zog er sich diverse Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw sei ausgestiegen und habe mit dem 64-jährigen kurz gesprochen. Anschließend ...

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