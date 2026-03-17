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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Wild

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagmorgen des 16.03.2026 ereignete sich gegen 7 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 528. Eine 30-jährige Autofahrerin kollidierte mit einem Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde zwecks medizinischer Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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