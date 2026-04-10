POL-PDKL: Pkw beschädigt: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Kleinigkeit ist ein 58-Jähriger am Mittwochmittag ausgeflippt und in der Merkurstraße auf eine Restaurant-Angestellte losgegangen. Der Mann hatte von der 28-Jährigen "To-Go"-Besteck verlangt. Als die Frau ihm erklärte, dass das Lokal kein solches Essbesteck führt, rastete er aus. Er kippte der Mitarbeiterin sein Getränk über und griff sie an, als er deswegen aus dem Restaurant ...

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