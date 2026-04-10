Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Pkw beschädigt: Zeugen gesucht
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht zum Donnerstag beschädigten Unbekannte einen Fiat Punto in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, machten die Täter sich an dem Fahrzeug zu schaffen. Sie beschädigten einen Spiegel und verursachten Sachschaden in der Höhe von mindestens 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet. Hinweise werden unter 0631 369-14299 entgegengenommen. |kle
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