Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Restaurant-Mitarbeiterin angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Kleinigkeit ist ein 58-Jähriger am Mittwochmittag ausgeflippt und in der Merkurstraße auf eine Restaurant-Angestellte losgegangen. Der Mann hatte von der 28-Jährigen "To-Go"-Besteck verlangt. Als die Frau ihm erklärte, dass das Lokal kein solches Essbesteck führt, rastete er aus. Er kippte der Mitarbeiterin sein Getränk über und griff sie an, als er deswegen aus dem Restaurant verwiesen wurde. Glücklicherweise erlitt die junge Frau dabei nur leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Die Polizei leitete gegen den 58-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an. |kle

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