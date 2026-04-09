Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung: Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben ein Fahrzeug in der Bismarckstraße beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Wie der 61-jährige Autobesitzer der Polizei mitteilte, hatte er seinen Hyundai am Mittwoch gegen 14 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Zu diesem Zeitpunkt war der Pkw noch unbeschädigt. In der Nacht, gegen 3.50 Uhr, entdeckte er dann den Schaden an seinem Außenspiegel. Rund 50 Euro dürfte die Instandsetzung kosten. Die Polizei ermittelt und fragt, wer Hinweise zu den Tätern geben kann. Sachdienliche Angaben werden unter 0631 369-14199 entgegengenommen. |kle

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