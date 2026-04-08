Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Griff ins Klo: Einbruchsversuch in Abwasserwerk scheitert

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am langen Osterwochenende versuchten Unbekannte in die Kläranlage einzubrechen. Sie scheiterten bereits an einer Außentür. Neben Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro hinterließen sie nach derzeitigen Erkenntnissen keine Spuren. Die Polizei ermittelt nun in dieser "Eiersuche" der besonderen Art. Zur Klärung des Falles sucht sie Zeugen, die zwischen Gründonnerstag, 15:30 Uhr, und Dienstagmittag, 12:30 Uhr, in der Nähe der Kläranlage oder im Ortsbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter 0631 369-14299 entgegen. |kle

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