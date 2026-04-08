Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer in Einkaufszentrum

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag beschäftigte ein 38-Jähriger die Polizei am Fackelrondell. Auffällig wurde der Mann, als er in einem Einkaufszentrum wütete. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verständigten die Beamten, die den Krawallmacher schlussendlich mitnahmen. Offenbar hatte er Alkohol und andere Drogen konsumiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Einsatzkräfte den 38-Jährigen in eine Fachklinik. Straftaten soll der Mann nach Zeugenangaben während seiner Randale nicht begangen haben. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell