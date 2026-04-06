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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit gestohlenem E-Scooter unterwegs - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Gasstraße ein 30-jähriger Mann von Einsatzkräften kontrolliert, als er mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC, Amphetamine und Kokain.

Dem Mann wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Zum fehlenden Versicherungskennzeichen machte der 30-Jährige widersprüchliche Angaben. So gab er zunächst an, das Fahrzeug von einem Bekannten geliehen zu haben, erklärte später jedoch, es in der Nacht erworben zu haben.

Ermittlungen zur Eigentümerin des E-Scooters führten zu deren Wohnanschrift. Dort stellte sich heraus, dass das Fahrzeug offenbar während eines Auslandsaufenthaltes im März entwendet worden war. Die Geschädigte hatte den Diebstahl bislang noch nicht bemerkt.

Gegen den 30-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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