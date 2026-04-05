Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mackenbach/Eulenbis (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Verkehrsunfällen in Folge von Alkoholeinfluss.

Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr in Mackenbach geradeaus über einen Kreisverkehr hinweg und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst unbeirrt fort, konnte aber durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,3 Promille. Der Unfallverursacher musste die Beamten für eine Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen halb 1 Uhr nachts in Eulenbis. Die 22-jährige Fahrerin stieß frontal mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen. Während der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,8 Promille. Weiterhin gab die unverletzte BMW-Fahrerin an, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten zu stehen.

In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. |pvd

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