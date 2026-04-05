PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Unfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mackenbach/Eulenbis (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Verkehrsunfällen in Folge von Alkoholeinfluss.

Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr in Mackenbach geradeaus über einen Kreisverkehr hinweg und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst unbeirrt fort, konnte aber durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,3 Promille. Der Unfallverursacher musste die Beamten für eine Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen halb 1 Uhr nachts in Eulenbis. Die 22-jährige Fahrerin stieß frontal mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen. Während der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,8 Promille. Weiterhin gab die unverletzte BMW-Fahrerin an, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten zu stehen.

In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 16:14

    POL-PDKL: Friedlicher Fußballnachmittag auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagnachmittag fand im Fritz-Walter-Stadion die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf statt. Die Partie endete 3:0 für die Heimmannschaft. 47.778 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion, darunter zirka 2.200 Gästefans. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen nahezu reibungslosen Ablauf. ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 13:21

    POL-PDKL: 45-Jähriger betrunken am Steuer -- Führerscheinentzug droht

    Kaiserslautern (ots) - Weil er am Freitagmorgen mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille unterwegs war, muss ein 45-Jähriger jetzt mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte verständigt, weil sie den Verdacht hatten, der Mann könnte betrunken sein. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann erheblich ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 09:18

    POL-PDKL: Randalierer landet im Polizeigewahrsam.

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend randalierte eine männliche Person im Bereich der Mannheimer Straße und wurde letztendlich eingesperrt. Der 40-Jährige lief gegen 21:15 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes immer wieder auf die Straße. Beim Eintreffen des Kommunalen Vollzugsdienstes schlug er gerade mit einem 30 cm langen Holzstück auf die Fahrzeugscheibe eines abgestellten Imbisswagen ein. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren