POL-PDKL: Randalierer landet im Polizeigewahrsam.

Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagabend belästigte ein Unbekannter eine 19-Jährige in der Riesenstraße. Wie die Frau der Polizei mitteilte, habe sich ihr der Fremde unvermittelt in den Weg gestellt und sie angestarrt. Ihrer Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen, kam der Mann nicht nach. Erst als ein Passant ihr half, konnte sie den Unbekannten abschütteln. Die 19-Jährige schätzt den Täter auf 55 bis 65 Jahre. Er sei ...

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