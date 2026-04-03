Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Randalierer landet im Polizeigewahrsam.
Kaiserslautern (ots)
Am Donnerstagabend randalierte eine männliche Person im Bereich der Mannheimer Straße und wurde letztendlich eingesperrt. Der 40-Jährige lief gegen 21:15 Uhr in Höhe eines Einkaufsmarktes immer wieder auf die Straße. Beim Eintreffen des Kommunalen Vollzugsdienstes schlug er gerade mit einem 30 cm langen Holzstück auf die Fahrzeugscheibe eines abgestellten Imbisswagen ein. Bei der anschließenden Fixierung leistete er Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten durfte er die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Ein Schaden am Imbisswagen entstand nicht.
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