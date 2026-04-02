Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall auf der L367: zwei Personen leicht verletzt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Mittwochmorgen hat es auf der Umgehungsstraße gekracht. Ein Pkw kollidierte mit einem Lkw. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 87-Jähriger von der Isigny-Allee über eine wegen der Kreiselsperrung eingerichtete Umleitung auf die L367. Dabei wollte er offenbar entgegen der Verkehrsregelung in Richtung Kaiserslautern auffahren und übersah einen von links kommenden Lkw. Bei dem Zusammenstoß wurden der Autofahrer und seine 67-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und leicht verletzt. Der 57-jährige Lkw-Fahrer überstand die Kollision unverletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten die Eingeklemmten aus dem Opel Mokka und versorgten sie medizinisch. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos musste die Umgehungsstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kle

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