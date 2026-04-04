Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Friedlicher Fußballnachmittag auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag fand im Fritz-Walter-Stadion die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf statt. Die Partie endete 3:0 für die Heimmannschaft. 47.778 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion, darunter zirka 2.200 Gästefans.

Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen nahezu reibungslosen Ablauf. Die Verkehrsbeeinträchtigungen konnten durch die Einsatzkräfte auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der Elf-Freund-Kreisel musste aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens für den Fahrzeugverkehr vorübergehend gesperrt werden.

Die Polizei Kaiserslautern wurde beim heutigen Einsatz durch Kräfte der Polizeipräsidien Einsatz, Logistik und Technik, Rheinpfalz, sowie Mainz unterstützt. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg.

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