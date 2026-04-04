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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 45-Jähriger betrunken am Steuer -- Führerscheinentzug droht

Kaiserslautern (ots)

Weil er am Freitagmorgen mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille unterwegs war, muss ein 45-Jähriger jetzt mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte verständigt, weil sie den Verdacht hatten, der Mann könnte betrunken sein. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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