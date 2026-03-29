Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 28.-29.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Zu einem Fall von Taschendiebstahl kam es am Samstag gegen 16:00 Uhr im ALDI-Markt an der Anemonenstraße in Cloppenburg. Einer 67-Jährigen aus Cloppenburg wurde aus der verschlossenen Jackentasche die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter bei der Tatausführung beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon 04471/18600 entgegengenommen.

Cloppenburg - Diebstahl an Kfz

Am Samstag in der Zeit von 20:30 Uhr bis 23:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Spiegelgläser der beiden Außenspiegel eines geparkten Audi, welcher auf dem Bürgermeister-Winkler-Parkplatz abgestellt stand. Auch hier sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Am Samstag in der Zeit von 23:30 Uhr bis 23:45 Uhr brachen unbekannte Täter in das Bürogebäude der EWE an der Emsteker Straße in Cloppenburg ein und erlangten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein Elektrofachgeschäft in der Wilhelm-Röntgen-Straße in Cloppenburg ein. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 1600 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt auch in diesem Fall die Polizei in Cloppenburg entgegen.

Garrel - Wohnungseinbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Eulenweg in Garrel einzubrechen. Hierzu hebelten sie an mehreren Fenstern, ehe es ihnen gelang, ein Fenster des HWR zu öffnen. Beim Öffnen stießen sie einen Korb um. Die Täter flüchteten anschließend vermutlich ohne das Haus zu betreten.

Cloppenburg - Graffiti

In der Nacht von Freitag auf Samstag sprühte ein bislang unbekannter Täter in der Langen Straße in Cloppenburg an der Fassade des Einrichtungshauses Hartogh ein Graffiti auf und entkam anschließend unerkannt. Auch hier werden Zeugen gesucht.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 14:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 51-Jährigen aus Friesoythe, welcher in unsicherer Fahrweise mit einem VW Golf auf dem Brockenweg in Garrel unterwegs war. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 1,75 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Cappeln - Verstoß Pflichtversicherung

Am Samstag gegen 21:45 Uhr kontrollierte eine Polizei-Streife einen 14-Jährigen, der mit einem nicht zugelassenen E-Scooter auf der Straße Am Winkel in Cappeln unterwegs war. Dem Jungen wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen den Eigentümer des E-Scooters wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss von BtM Ein Ermittlungsverfahren erwartet einen 37-Jährigen aus Emstek, welcher am Samstag gegen 23:55 Uhr unter dem Einfluss von Amphetamin einen VW Golf auf der Mühlenstraße in Cloppenburg führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen geparkten Skoda Karoq, welcher auf dem LIDL-Parkplatz an der Hauptstraße in Garrel geparkt war. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Garrel unter Telefon 04474/939420 zu melden.

Molbergen - Verkehrsunfall mit Quad

Leicht verletzt wurde ein 20-jähriger Molberger am Samstag gegen 19:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Zum Dwergter Meer. Als der Fahrer auf dem Gehweg einen Stein touchierte, überschlug sich das Quad mehrfach. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

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