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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 29.03.26

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruchdiebstahl in einen Elektrofachmarkt In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Elektrofachmarkt an der Lindenstraße in Lohne. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe ein und drangen so in das Gebäudeinnere. Hier begaben sie sich unter anderem zum Empfangsbereich und entwendeten dort eine Geldkassette. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Über die Höhe des entwendeten Diebesguts können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne oder Vechta in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag gegen 09:50 Uhr kam es an der Bremer Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall, bei dem 21-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vechta leicht verletzt wurde. Dieser überquerte unvermittelt mit seinem Rad die Bremer Straße. Ein 68-jähriger Pkw-Führer aus Vechta, der zu diesem Zeitpunkt vom Bremer Tor in die Bremer Straße einbog, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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