Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall in der Pariser Straße

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich in der Pariser Straße ein Verkehrsunfall. Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 32-jähriger Mann gegen 12:40 Uhr von der Straße "Am Rangierbahnhof" nach links in die Pariser Straße abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden BMW-Fahrer. Es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der BMW auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem dort wartenden Auto. Alle drei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Pariser Straße war für die Dauer der Bergung vollgesperrt. |pvd

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