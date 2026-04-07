Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mutmaßliche Trickbetrüger unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein Auto mit eingeschalteten Warnblinkern hatte am Montagmittag die Aufmerksamkeit der Polizei erregt. Der Wagen stand in der Trippstadter Straße ohne ersichtlichen Grund. Der Fahrer befand sich im Auto, der Beifahrer war im Gespräch mit einer Passantin. Der 21-Jährige habe mit ihr wohl über einen Goldring gesprochen. Oft werde aber billiger Schmuck als vermeintlich hochwertiger verkauft oder als Pfand gegen Bargeld angeboten. Die Beamten kontrollierten daher das Fahrzeug und die beiden Männer. Diese erklärten, dass sie eine Panne hätten und deswegen hier parkten. Am Auto konnte kein Schaden ausgemacht werden, es war fahrbereit. Die Polzisten sprachen einen Platzverweis für Kaiserslautern aus, dem die Verdächtigen nachkamen. |laa

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