POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in PKW

Hermeskeil (ots) - Am Freitag, dem 11.07.2025, kam es gegen 04:10 Uhr in der Koblenzer Straße in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher einen auf dem Gehweg, in Höhe des St. Josef Krankenhauses, befindlichen Metallpfosten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen schwarzen BMW 3er Limousine oder ...

