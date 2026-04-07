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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 21-Jähriger fährt berauscht E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann ist am Montagabend mit seinem E-Roller in der Richard-Wagner-Straße unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Sie erkannten während des Gespräches drogentypische Anzeichen bei dem 21-jährigen Fahrer. Es wurde vor Ort ein Test gemacht, der positiv auf THC ausfiel. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der E-Scooter von den Polizisten sichergestellt. Der Mann muss sich wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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