Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handfeste Auseinandersetzung: 27-Jähriger leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Zwei Verkehrsteilnehmer sind am Dienstagabend im Gersweilerweg aneinandergeraten. Der zunächst verbale Streit gipfelte in Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ein 27-jähriger Radfahrer hatte sich über ein Auto echauffiert, das auf dem Radweg geparkt war, und schlug dagegen. Der 53-jährige Halter beobachtete das und ging auf den Radfahrer los. Durch Schläge erlitt der 27-Jährige eine Verletzung im Gesicht. Zudem wurde durch den Angriff eine Action-Kamera des Radlers beschädigt. Der Autobesitzer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat das Geschehen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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