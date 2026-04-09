Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Grabschmuck gestohlen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte entwendeten auf dem Friedhof eine wertvolle Bronzefigur. Das dekorative Element war nach Angaben der Besitzerin fest im Boden verankert. Mit einem Werkzeug schafften die Täter es dennoch, die Figur an sich zu bringen. Der entstandene Schaden dürfte mehr als eintausend Euro betragen. Der Diebstahl ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen in der vergangenen Woche, zwischen dem 31. März und dem 7. April. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 0631 369-14299 an die Inspektion in der Logenstraße zu wenden. |kle

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