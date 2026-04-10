Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Vandalen in der Eisenbahnstraße
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte haben am Donnerstagabend ein Gebäudefenster in der Eisenbahnstraße beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr zugeschlugen. Offenbar nutzten sie einen Stein, um das Fenster einzuwerfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Inspektion in der Gaustraße unter 0631 369-14199 entgegen. |kle
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