Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Steinwurf: Streit artet aus

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf dem Willy-Brandt-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auslöser war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Streit um Tabakwaren. Ein 36-Jähriger hatte einen 32-Jährigen um eine Zigarette gebeten. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden, in deren Verlauf der jüngere offenbar einen Pflasterstein nach seinem Gegenüber warf. Der 36-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Beamten fest, dass der Steinwerfer alkoholisiert war. Ein Atemtest ergab einen Wert mehr als 1,3 Promille. Er erhielt nach Anzeigenaufnahme einen Platzverweis für die Innenstadt. Der 32-Jährige wird sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten müssen. |kle

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