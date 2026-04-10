PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat bei einer Kollision ein Verkehrsschild an der L389 zwischen Otterberg und Otterbach beschädigt. Danach flüchtete er, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Kollision vermutlich zwischen Mittwoch, 1. April, und Donnerstag, 2. April, ereignet hat. Der flüchtige Fahrer dürfte einen weißen Transporter oder Lkw gefahren sein. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Schild ein Schaden von mindestens 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gibt es Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder seinem Verursacher machen können? Unter 0631 369-14199 nimmt die Inspektion in der Gaustraße Informationen entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 14:22

    POL-PDKL: Diebstahl vereitelt: Tatverdächtiger gestellt

    Kaiserslautern (ots) - Einer Polizeistreife gelang es am Donnerstagabend durch Zeugenhinweise einen mutmaßlichen Dieb zu stellen. Anwohner hatten gegen 22 Uhr einen Mann beobachtet, der sich in der Parkstraße an abgestellten Autos zu schaffen machte. Aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung kontrollierten Einsatzkräfte kurze Zeit später einen Verdächtigen. In der Befragung des 25-Jährigen verdichteten ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:21

    POL-PDKL: Pkw beschädigt: Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Donnerstag beschädigten Unbekannte einen Fiat Punto in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, machten die Täter sich an dem Fahrzeug zu schaffen. Sie beschädigten einen Spiegel und verursachten Sachschaden in der Höhe von mindestens 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:09

    POL-PDKL: Vandalen in der Eisenbahnstraße

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Donnerstagabend ein Gebäudefenster in der Eisenbahnstraße beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr zugeschlugen. Offenbar nutzten sie einen Stein, um das Fenster einzuwerfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren