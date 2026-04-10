Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat bei einer Kollision ein Verkehrsschild an der L389 zwischen Otterberg und Otterbach beschädigt. Danach flüchtete er, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Kollision vermutlich zwischen Mittwoch, 1. April, und Donnerstag, 2. April, ereignet hat. Der flüchtige Fahrer dürfte einen weißen Transporter oder Lkw gefahren sein. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Schild ein Schaden von mindestens 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gibt es Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder seinem Verursacher machen können? Unter 0631 369-14199 nimmt die Inspektion in der Gaustraße Informationen entgegen. |kle

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