Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl vereitelt: Tatverdächtiger gestellt

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife gelang es am Donnerstagabend durch Zeugenhinweise einen mutmaßlichen Dieb zu stellen. Anwohner hatten gegen 22 Uhr einen Mann beobachtet, der sich in der Parkstraße an abgestellten Autos zu schaffen machte. Aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung kontrollierten Einsatzkräfte kurze Zeit später einen Verdächtigen. In der Befragung des 25-Jährigen verdichteten sich die Hinweise, dass er es auf Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen abgesehen hatte. Fündig wurde der Mann bis zum Einschreiten der Beamten offenbar nicht, wie die Personendurchsuchung zeigte. Der Verdächtige bekam einen Platzverweis erteilt. Zudem muss er sich nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten. |kle

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