PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl vereitelt: Tatverdächtiger gestellt

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife gelang es am Donnerstagabend durch Zeugenhinweise einen mutmaßlichen Dieb zu stellen. Anwohner hatten gegen 22 Uhr einen Mann beobachtet, der sich in der Parkstraße an abgestellten Autos zu schaffen machte. Aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung kontrollierten Einsatzkräfte kurze Zeit später einen Verdächtigen. In der Befragung des 25-Jährigen verdichteten sich die Hinweise, dass er es auf Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen abgesehen hatte. Fündig wurde der Mann bis zum Einschreiten der Beamten offenbar nicht, wie die Personendurchsuchung zeigte. Der Verdächtige bekam einen Platzverweis erteilt. Zudem muss er sich nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 14:21

    POL-PDKL: Pkw beschädigt: Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Donnerstag beschädigten Unbekannte einen Fiat Punto in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, machten die Täter sich an dem Fahrzeug zu schaffen. Sie beschädigten einen Spiegel und verursachten Sachschaden in der Höhe von mindestens 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:09

    POL-PDKL: Vandalen in der Eisenbahnstraße

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Donnerstagabend ein Gebäudefenster in der Eisenbahnstraße beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr zugeschlugen. Offenbar nutzten sie einen Stein, um das Fenster einzuwerfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:36

    POL-PDKL: Steinwurf: Streit artet aus

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend kam es auf dem Willy-Brandt-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Auslöser war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Streit um Tabakwaren. Ein 36-Jähriger hatte einen 32-Jährigen um eine Zigarette gebeten. Daraufhin kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden, in deren Verlauf der jüngere offenbar einen Pflasterstein nach seinem Gegenüber warf. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren