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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Auto landet in Graben

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Glück im Unglück hatte am Dienstagvormittag ein Ehepaar aus dem Landkreis. Bei einem Autounfall auf der L369 zwischen Schwedelbach und Kollweiler stürzten sie mit ihrem BMW in einen Graben. Sie blieben beide unverletzt. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, könnte der 67-jährige Fahrzeugführer aufgrund eines körperlichen Mangels von der Straße abgekommen sein. Er und seine 74-jährige Beifahrerin konnten das Auto selbstständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst untersucht. An dem BMW entstand nach derzeitigen Erkenntnissen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Durch einen Kran musste das Fahrzeug aus dem Straßengraben geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mindestens 4.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 67-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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