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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen - Unbekannter verursacht Schaden

Otter (ots)

In Otterberg ist es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. In der Meuthstraße stand das Auto einer 27-Jährigen am Montag zwischen 6.25 Uhr und 13.24 Uhr und danach in der Straße Münchschwanderhof, als ein Unbekannter es streifte. Die Frau stellte den Schaden an der vorderen Fahrerseite fest und informierte die Polizei. Diese fragt, wer etwas Verdächtiges gesehen hat, Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen kann. Informationen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 36914199 entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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