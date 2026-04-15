Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Diebstahl: Wer hat die "Osterhäsin" geklaut?
Kaiserslautern (ots)
Dreiste Diebe haben sich zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen im Stadtteil Erzhütten-Wiesenthalerhof herumgetrieben. Abgesehen hatten sie es auf ein Osterhasen-Schild, das am Ortseingang aus Richtung Erfenbach stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Angaben nimmt die Inspektion in der Logenstraße unter 0631 369-14299 entgegen. |kle
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