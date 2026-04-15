POL-PDKL: Diebstahl: Wer hat die "Osterhäsin" geklaut?

Otter (ots) - In Otterberg ist es zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. In der Meuthstraße stand das Auto einer 27-Jährigen am Montag zwischen 6.25 Uhr und 13.24 Uhr und danach in der Straße Münchschwanderhof, als ein Unbekannter es streifte. Die Frau stellte den Schaden an der vorderen Fahrerseite fest und informierte die Polizei. Diese fragt, wer etwas Verdächtiges gesehen hat, Angaben zum ...

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