Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der K32 zwischen Niederkirchen und dem Gundersweilerer Ortsteil Messersbacherhof kam es am Mittwochmittag zu einer Unfallflucht. Gegen 12 Uhr war eine 35-jährige Opelfahrerin in Richtung des Hofs unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben ein grauer Volvo entgegenkam. Der Fahrer sei zu weit mittig der Fahrbahn gefahren. Trotz Ausweichens habe sich ein Zusammenstoß der Außenspiegel nicht vermeiden lassen. Der unbekannte Autofahrer sei nach der Kollision ohne anzuhalten weitergefahren. Durch den Unfall entstand am Pkw der 35-Jährigen ein Schaden von mindestens 300 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Wer kann nähere Angaben zu dem Auto beziehungsweise dem Fahrer machen? Unter 0631 369-14199 können Zeugen sich bei der Inspektion in der Gaustraße melden. |kle

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