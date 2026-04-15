Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall im Kreuzungsbereich: Wer hatte Rot?

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Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmittag (15. April) hat es an einer ampelgeregelten Kreuzung gekracht. An der Ecke Lauterstraße / Mühlstraße / Burggraben waren zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Ein 37-jähriger Renault-Fahrer fuhr von der Mühlstraße in die Kreuzung ein. Aus dem Burggraben kam ihm ein 30-jähriger VW-Fahrer entgegen. Bei dem Zusammenstoß wurde der jüngere Mann leicht verletzt. Der Fahrzeugführer des Renault und sein 42-jähriger Beifahrer kamen ohne Blessuren davon. An beiden Autos entstand nach ersten Erkenntnissen ein Totalschaden. Die Höhe der Schadenssumme beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Da die Beteiligten sich widersprechen, suchen die Beamten nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer kann Hinweise geben? Sachdienliche Angaben werden unter 0631 369-14299 entgegengenommen. |kle

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