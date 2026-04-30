Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Streitigkeiten zwischen Jugendlichen und einem älteren Herren beim Rewe-Markt Stolzenau
Stolzenau (ots)
Stolzenau (ZIE)
Am Dienstag, 28. April 2026, kam es gegen 12h mittags im Eingangsbereich des Rewe-Marktes Stolzenau zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Jugendlichen aus Steyerberg und einem älteren Herren. Der genaue Streitgrund und die Geschehnisse um diesen Streit resultierten nach bisherigem Kenntnisstand aus einer geworfenen Getränkedose heraus. Der genaue Hergang ist bislang unklar und wird verschieden dargestellt. Durch die hinzugezogene Polizei Stolzenau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet. Die männliche Person, die in den Streit mit den Jugendlichen geraten war, entfernte sich vor Eintreffen der Polizei. Gerade diese Person wird gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen, da diese ein wichtiger Zeuge im Verfahren sein könnte.
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