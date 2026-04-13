Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 1. Nachtrag zum tödlichen Streit unter Brüdern

Recklinghausen (ots)

Nach der erneuten Vernehmung des Beschuldigten, die heute bis in die späten Abendstunden im Beisein seines Verteidigers stattfand, wurde entschieden, den Beschuldigten nicht dem Haftrichter vorzuführen. Er hat auch in seiner erneuten Vernehmung angegeben, dass der Angriff von seinem Bruder ausgegangen sei. Dieser habe ihm nach einem Streit mit einem Küchenmesser in den Oberschenkel gestochen. Ihm sei es anschließend gelungen, seinem Bruder das Messer zu entreißen, er habe anschließend zugestochen.

Der Beschuldigte verbleibt zunächst im Krankenhaus.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Insbesondere wird überprüft werden, ob die geschilderte Notwehrlage zutrifft.

Die bisherige Berichterstattung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6254182

Für die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwalt Kruse

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