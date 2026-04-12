Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ereignisreicher Samstagabend für die Spadener Feuerwehr - Brennende Autoreifen und Vogel in misslicher Lage

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Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Samstagabendstunden des 11. April 2026 wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 18:20 Uhr zu einem Feuer in die Spadener Feldmark alarmiert.

Anwohner der Straße Ostervordels stellten auf einem Siloplatz, auf einem Feld hinter ihrem Haus, eine starke unklare Rauchentwicklung fest und setzten daraufhin einen Notruf ab. Bei Ankunft der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte mehrere brennende Autoreifen vor. Umgehend wurde ein Angriffstrupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt und löschte den Brand. Abschließend konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und die Feuerwehr den Einsatz beenden.

Nach Ankunft im Feuerwehrhaus meldete sich die Mutter zweier Mitglieder der Einsatzabteilung, dass sie in einem Abwasserschacht an der Ecke Leher Straße/Wehdener Straße in Spaden, einen Vogel in misslicher Lage bemerkt hat. Ohne zu zögern, setzten sich mehrere Kameraden in Bewegung, um den Vogel aus seiner Situation zu befreien. Die Schachtabdeckung wurde mittels Kraft herausgehoben und der Vogel konnte eigenständig den Weg in die Freiheit finden.

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