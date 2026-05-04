Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Thi) Am Samstag, den 02.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Verdener Landstraße 55 in Nienburg (Weser) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw und verursachte dabei Sachschaden. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi A1, der hinten links beschädigt wurde.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021-92120 entgegen.

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