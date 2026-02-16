PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. PKW prallt gegen Baum - 23-jährige Fahrerin leicht verletzt.

Lippe (ots)

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ereignete sich am späten Sonntagabend (15.02.2026) ein Verkehrsunfall auf der Blomberger Straße. Eine 23-jährige Detmolderin war gegen 23:20 Uhr mit ihrem Citroën in Richtung Leopoldstraße unterwegs, als sie auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Ein nachfolgender Zeuge leistete Erste Hilfe und brachte die leicht verletzte Frau ins Klinikum. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

