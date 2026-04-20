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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Container auf Baustelle - Polizei bittet um Hinweise

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Siemensstraße;

Tatzeit: zwischen 16.04.2026, 16.00 Uhr und 17.04.2026, 06.30 Uhr;

Unbekannte Täter sind in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Siemensstraße in Heiden eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen gewaltsam Zugang zu dem Container auf dem Baustellengelände. Aus dem Inneren wurden Kabel entwendet. Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Siemensstraße gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kripo in Borken unter der Telefonnummer (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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