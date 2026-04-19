Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tödlicher Verkehrsunfall in Bocholt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Suderwick, Zur Demmingbrücke;

Unfallzeit: 17.04.2026, gegen 18.15 Uhr;

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagabend in Bocholt. Dabei erlitt ein 83-jähriger Pedelecfahrer tödliche Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr er mit seinem Rad die Brunsmannstraße in Richtung An der Koppel. Als er mutmaßlich beabsichtigte die Straße Zur Demmingbrücke zu überqueren, kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 48-jährigen Frau aus Bocholt. Für den Radfahrer kam tragischerweise jede Hilfe zu spät. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die zulaufenden Straßen des Kreuzungsbereichs bis in die späten Abendstunden gesperrt. Ein spezialisiertes Team der Polizei Kleve wurde hinzugezogen. (ao)

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