POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Nachtrag: Zur Demmingbrücke

Bocholt (ots) - Im Bereich der Kreuzung Zur Demmingbrücke - An der Koppel ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge alle zulaufenden Straßen für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt sind. Die Unfallaufnahme dauert an. Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug. Es wird nachberichtet Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Leitstelle Telefon: 02861-900 4200 ...

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