POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Nachtrag: Zur Demmingbrücke
Bocholt (ots)
Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen. Die Sperrungen der zulaufenden Straßen wurden aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.
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