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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Nachtrag: Zur Demmingbrücke

Bocholt (ots)

Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen. Die Sperrungen der zulaufenden Straßen wurden aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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