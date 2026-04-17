Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - WARNUNG Betrugsanrufe

Kreisgebiet Borken (ots)

Im Moment kommt es zu einer Vielzahl an Anrufen mit der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter", momentan mit dem Schwerpunkt Ahaus.

Die Kreispolizeibehörde Borken warnt ausdrücklich davor, irgendwelche Daten heraus zu geben und insbesondere auf Fragen hinsichtlich persönlicher Besitztümer zu antworten.

Beenden Sie das Gespräch unverzüglich und informieren die örtliche Polizeiwache oder den Notruf im Anschluss

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