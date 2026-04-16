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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken
Bocholt - Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Kreis Borken (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Borken

Ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel ist jetzt der Polizei im Kreis Borken gelungen: Die Beamten haben am Mittwoch (15.04.) im Raum Bocholt zeitgleich insgesamt acht Tatverdächtige festgenommen, die in nicht geringen Mengen mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen.

Die Beamten durchsuchten aufgrund richterlicher Beschlüsse elf Wohnobjekte und verschiedene Fahrzeuge. Dabei konnten sie mehrere Kilogramm Cannabis sicherstellen, darüber hinaus Kokain und Bargeld sowie Datenträger und Mobiltelefone. Die Ermittler werten diese im Hinblick auf die erhobenen Vorwürfe nun aus.

In zwei durchsuchten Wohnobjekten fanden sich mehrere erlaubnispflichtige Schusswaffen mit passender Munition. Die Beamten beschlagnahmten diese. An der sorgfältig vorbereiteten Aktion der Polizei beteiligten sich auch Spezialeinsatzkräfte und Kräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei. Es kam zu keinen Widerstandshandlungen; sämtliche Beteiligten blieb unverletzt.

Die männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 39 Jahren wurden zunächst in Polizeigewahrsam genommen. Gegen fünf Beschuldigte lagen Untersuchungshaftbefehle vor, die die Staatsanwaltschaft Münster als leitende Ermittlungsbehörde zuvor beim Amtsgericht Münster erwirkt hatte. Diese Beschuldigten wurden bereits dem Haftrichter vorgeführt, der jeweils die Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren drei Beschuldigten wurden wieder entlassen.

Parallel konnte auch die Polizei in den Niederlanden einen Tatverdächtigen festnehmen und Drogen sicherstellen. Insoweit führen die niederländischen Behörden ein gesondertes Verfahren.

Den jetzt erfolgten Maßnahmen sind umfangreiche Ermittlungsarbeiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft Münster vorangegangen. Mitglieder einer eigens gebildeten Ermittlungskommission hatten den Einsatz entsprechend vorbereitet, dessen Führung Kriminaldirektorin Corinna Dimmers-Janning, Leiterin der Direktion Kriminalität in der Kreispolizeibehörde Borken, innehatte. Die Polizei konnte weitere Ermittlungsansätze gewinnen, die jetzt in die eingeleiteten Ermittlungsverfahren einfließen. Die Ermittlungen dauern an. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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