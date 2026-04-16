Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl eines Außenbordmotors am Aasee - Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Königsmühle;

Tatzeit: zwischen 12.04.2026, 09.00 Uhr und 15.04.2026, 16.00 Uhr;

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen einen Außenbordmotor von einem Bootslagerplatz am Aasee entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl zwischen Sonntagabend und Mittwochnachmittag. Der Lagerplatz befindet sich an der Straße An der Königsmühle und ist über eine Brücke in Höhe eines nahegelegenen Schnellrestaurants erreichbar. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass ein Maschendrahtzaun im rückwärtigen Bereich aufgeschnitten worden war. Der Motor der Marke Yamaha war zuvor mit einem Schloss gesichert und zusätzlich mit einer schwarzen Abdeckung versehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Aasees beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

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