POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Unbekannter zerkratzt Pkw
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Ottenstein, Solmstraße;
Tatzeit: 15.04.2026, zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr;
Die Fahrertür eines Pkw zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter in Ahaus. Das Fahrzeug stand am Donnerstag zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma an der Solmstraße. Der Unbekannte zerkratzte den Lack an der Fahrertür. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
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