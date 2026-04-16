POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Unbekannter zerkratzt Pkw

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Am Königsweg; Tatzeit: zwischen 13.04.2026, 21.30 Uhr, und 14.04.2026, 12.00 Uhr; Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Gronau-Epe einen Lkw gestohlen. Das weiß lackierte Fahrzeug vom Typ Volvo FH mit niederländischen Kennzeichen hatte auf einem Betriebsgrundstück an der Straße Am Königsweg gestanden. Der oder die Täter hatten sich nach ersten Erkenntnissen auf das ...

mehr