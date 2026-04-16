Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz

Polizei sucht Zeugen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 15.04.2026, zwischen 15.40 Uhr und 18.20 Uhr;

Nach einer Kollision mit einem Opel Zafira geflüchtet ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus. Zu dem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag zwischen 15.40 Uhr und 18.20 Uhr. Der Wagen stand zu dem Zeitpunkt auf einem Parkplatz im Bereich des Krankenhauses an der Wüllener Straße. Der Unfallverursacher beschädigte das Auto an der linken Seite und entfernte sich daraufhin.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Zeugen können sich an das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 wenden.

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