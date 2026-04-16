PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz
Polizei sucht Zeugen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 15.04.2026, zwischen 15.40 Uhr und 18.20 Uhr;

Nach einer Kollision mit einem Opel Zafira geflüchtet ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus. Zu dem Unfall kam es am Donnerstagnachmittag zwischen 15.40 Uhr und 18.20 Uhr. Der Wagen stand zu dem Zeitpunkt auf einem Parkplatz im Bereich des Krankenhauses an der Wüllener Straße. Der Unfallverursacher beschädigte das Auto an der linken Seite und entfernte sich daraufhin.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Zeugen können sich an das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 wenden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 10:46

    POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Unbekannter zerkratzt Pkw

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Ottenstein, Solmstraße; Tatzeit: 15.04.2026, zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr; Die Fahrertür eines Pkw zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter in Ahaus. Das Fahrzeug stand am Donnerstag zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma an der Solmstraße. Der Unbekannte zerkratzte den Lack an der Fahrertür. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 14:41

    POL-BOR: Raesfeld - Unbekannter beschädigt Pkw

    Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, Weidengrund; Unfallzeit: zwischen 14.04.2026, 18.00 Uhr, und 15.04.2026, 06.15 Uhr; Einen grauen VW Polo angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld. Der Wagen stand zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 06.15 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Weidengrund. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und entfernte sich daraufhin von der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:27

    POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrzeug entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Am Königsweg; Tatzeit: zwischen 13.04.2026, 21.30 Uhr, und 14.04.2026, 12.00 Uhr; Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Gronau-Epe einen Lkw gestohlen. Das weiß lackierte Fahrzeug vom Typ Volvo FH mit niederländischen Kennzeichen hatte auf einem Betriebsgrundstück an der Straße Am Königsweg gestanden. Der oder die Täter hatten sich nach ersten Erkenntnissen auf das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren