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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrzeug entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Am Königsweg;

Tatzeit: zwischen 13.04.2026, 21.30 Uhr, und 14.04.2026, 12.00 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Gronau-Epe einen Lkw gestohlen. Das weiß lackierte Fahrzeug vom Typ Volvo FH mit niederländischen Kennzeichen hatte auf einem Betriebsgrundstück an der Straße Am Königsweg gestanden. Der oder die Täter hatten sich nach ersten Erkenntnissen auf das eingefriedete Areal begeben, waren in ein Gebäude eingedrungen und so an den Fahrzeugschlüssel gelangt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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