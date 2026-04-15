POL-BOR: Raesfeld - Unbekannter beschädigt Pkw
Raesfeld (ots)
Unfallort: Raesfeld, Weidengrund;
Unfallzeit: zwischen 14.04.2026, 18.00 Uhr, und 15.04.2026, 06.15 Uhr;
Einen grauen VW Polo angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld. Der Wagen stand zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 06.15 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Weidengrund. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, sollte sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung setzen. (jh)
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